Rezzato: la Locale recupera una moto rubata, scatta la denuncia per ricettazione.

Veicolo sequestrato

Ad attirare l’attenzione degli agenti nel corso di un controllo a Rezzato un motociclista intento a circolare sulla sua due ruote ma senza indossare il casco. Accortosi della presenza della pattuglia ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato. Gli accertamenti hanno fatto emergere come, di fatto, la moto fosse stata avviata manomettendo i cavi elettrico dell’impianto di accensione. Il veicolo è stato quindi sequestrato e sottoposto ad ulteriori verifiche.

Scatta la denuncia, la scoperta a Rezzato

Le indagini hanno fatto emergere come, di fatto, il due ruote fosse stato rubato dal box di in un uomo nella provincia di Milano. Il ladro, sulle cui spalle gravano numerosi precedenti, è stato denunciato per il reato di ricettazione