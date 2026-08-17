Rezzato: la Locale in prima linea per la sicurezza, cinque le patenti ritirate.

Locale in prima linea a Rezzato

In questi giorni di intensa presenza sul territorio sono stati intensificati i controlli della Polizia Locale sul territorio: in due giorni sono state cinque le patenti ritirate per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Altro tema “caldo” quello legato all’abbandono di rifiuti: sette sono i soggetti sanzionati in questo senso che sono stati sorpresi proprio mentre stavano commettendo l’illecito. Non hanno invece osservato il divieto di consumo di alco all’interno del Parco Ferrari due soggetti che sono stati quindi sanzionati.

Non potranno fare ritorno a Rezzato

Non potranno invece fare ritorno nel comune di Rezzato quattro soggetti sorpresi a compiere reati: uno di loro è stato arrestato per furto aggravato, altri due sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici nell’ambito delle attività di controllo.