Rezzato: la Giunta approva gli interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua

Rezzato: la Giunta comunale ha approvato la delibera sugli interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d'acqua.

Rezzato: attenzione rivolta a fossi, argini e canali di competenza comunale

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi una delibera dedicata alla Manutenzione straordinaria per la sicurezza dei corsi d'acqua, quindi per tutti i fossi, argini e canali di competenza comunale per l'anno 2023.

Finalità del progetto

Si tratta di un progetto sviluppato dal servizio tecnico "sviluppo territoriale" il quale fine è quello di preservare le condizioni di sicurezza e la capacità idraulica dei corsi d'acqua. L'intervento, dal costo totale di € 15.640,00, vuole coniugare la salvaguardia dell'ambiente naturale e la prevenzione dei rischi legati all'instabilità idrogeologica. Il progetto rientra nei piani strategici e operativi dell'amministrazione per il triennio 2023-2025 e oltre a incrementare la sicurezza idraulica, punta anche a migliorare l'aspetto estetico delle aree interessate.