Sono quindi scattate le manette, la donna è stata infatti arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ricettazione

Rezzato: inizia ad urlare, spintona gli agenti della Locale e minaccia di incendiare il Comando.

Il caso a Rezzato

Nei giorni scorsi una donna ha iniziato ad urlare con insistenza e senza un apparente motivo finendo per disturbare l’attività dei dipendenti comunali. Urla particolarmente intense che hanno ben presto catturato l’attenzione degli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato intervenuti per calmarla.

Ma non è stato sufficiente, anzi: la presenza degli agenti l’ha resa ancor più aggressiva. La donna ha infatti aggredito ed insultato anche gli agenti. Inoltre, alla richiesta di chiarimenti circa la provenienza del suo monopattino, si è rifiutata di fornire qualsiasi indicazione, è stata quindi accompagnata al Comando.

Scatta l’arresto

Nel corso dei controlli ha opposto resistenza, spintonando ripetutamente gli operatori e arrivando persino a minacciare di incendiare i locali della caserma. Perquisita, è stata trovato con strumenti da punta e da taglio. Con lei anche una frusta con catena chiodata. Sono quindi scattate le manette, la donna è stata infatti arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ricettazione.