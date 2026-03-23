Rezzato: in tre in auto con merce rubata, la scoperta della Locale.
La scoperta della Locale di Rezzato
Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Rezzato ha fermato un veicolo con a bordo tre soggetti, ad attirare l’attenzione degli agenti il fare sospetto con il quale i tre si aggiravano nel territorio comunale. Hanno quindi preso il via le perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di tre smartphone, accessori per telefoni cellulari e 24 confezioni di profumo di note e prestigiose marche.
Merce sequestrata
La Locale ha chiesto ai tre da dove provenisse quella merce, domanda alla quale non hanno saputo dare risposta. La merce è stata quindi sequestrata, nei loro confronti è scattata la denuncia per ricettazione.
“L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo disposte dal Comando, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità nel territorio della Città di Rezzato – hanno fatto sapere dalla Locale- .Per salvaguardare la sicurezza dei cittadini rezzatesi, il Comando ha richiesto alla Questura di Brescia di valutare l’emissione del divieto di far ritorno nella Città di Rezzato nei confronti dei tre soggetti”.