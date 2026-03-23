La merce è stata sequestrata, nei loro confronti è scattata la denuncia per ricettazione

Rezzato: in tre in auto con merce rubata, la scoperta della Locale.

La scoperta della Locale di Rezzato

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Rezzato ha fermato un veicolo con a bordo tre soggetti, ad attirare l’attenzione degli agenti il fare sospetto con il quale i tre si aggiravano nel territorio comunale. Hanno quindi preso il via le perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di tre smartphone, accessori per telefoni cellulari e 24 confezioni di profumo di note e prestigiose marche.

Merce sequestrata

La Locale ha chiesto ai tre da dove provenisse quella merce, domanda alla quale non hanno saputo dare risposta. La merce è stata quindi sequestrata, nei loro confronti è scattata la denuncia per ricettazione.