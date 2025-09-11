Gli agenti della Locale hanno fatto sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, anche nelle aree più buie e nascoste della Città

Rezzato: in cinque trovati in possesso di droga.

Droga a Rezzato

Proseguono i controlli da parte della polizia locale di Rezzato in tema di sicurezza urbana, controlli che vengono effettuati soprattutto nel corso delle ore serali e notturne: cinque soggetti sono stati trovati in possesso di droga.

Di fondamentale importanze, in questo caso, la collaborazione da parte dei cittadini: a seguito delle segnalazioni da loro pervenute, infatti, gli agenti della Locale sono riusciti ad organizzare profondi e mirati controllo che hanno permesso di trovare sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e “cocaina” in cinque soggetti, i quali sono stati segnalati alla Prefettura della Repubblica di Brescia come consumatori.

Due dei cinque, poiché conducevano un veicolo, si sono visti ritirare la patente di guida. In un caso un conducente è stato beccato nel mentre consumava droga guidando, nonostante il veicolo che lo seguiva fosse quello della Polizia Locale. Gli Agenti, dopo aver percepito un pungente odore di “marijuana” sono riusciti a fermare il soggetto per controllarlo, e così facendo hanno trovato la sostanza.

Controlli a tappeto

Gli agenti della Locale hanno fatto sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, anche nelle aree più buie e nascoste della Città.