Rezzato: girava con una moto rubata ad un’azienda, denunciato per ricettazione.
Girava con una moto rubata ad un’azienda a Rezzato
La scoperta da parte degli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato: l’uomo è stato sorpreso alla guida di una moto rubata alcuni giorni prima ad un’azienda. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per ricettazione, il veicolo è stato poi restituito al legittimo proprietario. L’uomo è stato inoltre denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.
“Attività svolta in sinergia con la cittadinanza”
“L’attività svolta dal Comando rientra nei progetti di controllo del territorio richiesti dall’Amministrazione Comunale e realizzati in stretta sinergia con la cittadinanza, che rappresenta una risorsa fondamentale grazie alle segnalazioni puntuali e alla collaborazione costante – hanno commentato – . Il Comandante desidera ringraziare tutti i cittadini: solo attraverso una collaborazione attiva è possibile contrastare efficacemente i fenomeni delinquenziali che compromettono la sicurezza e il tessuto sociale della comunità”.