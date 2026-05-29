Rezzato: girava con una moto rubata ad un’azienda, denunciato per ricettazione.

Girava con una moto rubata ad un’azienda a Rezzato

La scoperta da parte degli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato: l’uomo è stato sorpreso alla guida di una moto rubata alcuni giorni prima ad un’azienda. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per ricettazione, il veicolo è stato poi restituito al legittimo proprietario. L’uomo è stato inoltre denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti.

“Attività svolta in sinergia con la cittadinanza”