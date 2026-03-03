Rezzato: ferma l’auto a lato strada e abbandona i rifiuti, la segnalazione alla Locale.

Nei giorni scorsi il soggetto in questione stava transitando con la sua auto per raggiungere la propria abitazione quando, ad un tratto, si è fermato in via Einaudi abbandonando a lato strada una consistente quantità di rifiuti. Un cittadino, però, ha notato il tutto ed ha quindi segnalato l’accaduto al Comando della Polizia Locale richiedendo l’intervento di una pattuglia. Gli agenti sono quindi giunti tempestivamente sul posto trovando l’uomo; dopo avergli chiesto di ripristinare lo stato dei luoghi è stata comminata nei suoi confronti una pesante sanzione.

“Questi gesti, frutto di maleducazione e inciviltà, comportano costi economici e ambientali che ricadono sull’intera collettività – hanno evidenziato gli Agenti – . Il Comando Polizia Locale – Rezzato, gli Uffici competenti della Città di Rezzato e i volontari FareAmbiente Guardie EcoZoofile Brescia, insieme all’Amministrazione, fanno la propria parte, ma è necessario che ciascuno di noi adotti comportamenti corretti. È indispensabile diventare dei “controllori ambientali”, evitando di girarci dall’altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali viviamo”.

L’invito