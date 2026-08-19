Al momento dell’allontanamento Alma indossava un vestito rosa e scarpe da ginnastica bianche e portava con sé una borsa in tela di colore nero

Rezzato: esce di casa e non fa più rientro, si cerca Almagiulia.

A Rezzato, scomparsa Almagiulia: non si hanno più sue notizie

La 14enne Almagiulia si è allontanata da casa di via Donizetti a Rezzato nel pomeriggio di ieri (martedì 18 agosto 2026) , indicativamente tra le 16 e le 17, da allora non si hanno più sue notizie. Da parte della Prefettura di Brescia è stato attivato il piano provinciale per la ricerca della persone scomparse, coordinando le operazioni che interessano il territorio delle province di Brescia, Verona e Trento. Il dispositivo di ricerca è stato infatti esteso, attraverso le rispettive Prefetture, anche ai territori veronese e trentino.

Sono in corso gli accertamenti, non è escluso che la giovane possa aver raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia e aver utilizzato un treno per spostarsi fuori provincia.

Chiunque la veda contatti il 112 Nue

Al momento dell’allontanamento Alma indossava un vestito rosa e scarpe da ginnastica bianche e portava con sé una borsa in tela di colore nero. Le Forze di Polizia invitano chiunque abbia visto la ragazza o disponga di informazioni utili sui suoi spostamenti a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.