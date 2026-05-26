Rezzato: controlli straordinari della Polizia Locale, 10 i denunciati e 28 i sanzionati.

A Rezzato

Sono stati denunciati 10 soggetti, 28 le persone sanzionate per violazioni al Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana e per reati commessi a vario titolo.

Nel dettaglio

Entrando nel dettaglio un soggetto è stato denunciato per ricettazione e inosservanza del divieto di ritorno nel territorio rezzatese emesso dal Questore di Brescia. L’uomo è stato trovato in possesso di un monopattino elettrico di cui non sapeva giustificare la provenienza, oltre a documenti intestati ad altri soggetti.

Un soggetto è stato denunciato per atti osceni avvenuti nel tardo pomeriggio. Sono scattate inoltre tre denunce per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio da parte di tre soggetti appunto che hanno rovinato e reso quindi inutilizzabili dei beni pubblici. Due soggetti sono stati inoltre denunciati per furto in abitazione. In questo senso, ad essere decisiva, è stata la collaborazione di una cittadina residente in via Macina la quale è riuscita a seguire i responsabili e quindi ad aiutare la Polizia Locale per la loro identificazione.

Due soggetti sono inoltre stati denunciati per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, uno dei due è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi dato alla fuga durante un posto di controllo della circolazione stradale. Tre soggetti sono stati inoltre segnalati alla Prefettura essendo stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti destinate ad uso esclusivamente personale.

Polizia e Sicurezza Urbana

In tema di sicurezza urbana e del rispetto del regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana sono stati redatti 18 verbali nei confronti di persone sorprese a consumare bevande alcoliche in aree pubbliche di particolare pregio. Sono stati inoltre elevati cinque verbali ad esercizi commerciali e pubblici esercizi non in linea con le norme igieniche ma anche per mancata esposiione dei prezzi dei prodotti destinati alla vendita. É emerso inoltre un caso di assenza della documentazione necessaria all’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo. Sono stati inoltre elevati cinque verbali a soggetti che hanno conferito rifiuti solidi urbani in un modo non conforme al regolamento. Sanzionati poi tre soggetti sorpresi a guidare nonostante la porpria patente fosse stata ritirata.

É stata inoltre richiesta al Questore di Brescia l’emissione di sei fogli di via obbligatori dal territorio di Rezzato per soggetti che con le loro condotte hanno incentivato il degrado degli spazi pubblici.