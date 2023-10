Rezzato, controlli mirati della Locale: 4 patenti ritirate e 25 violazioni accertate.

Controlli mirati della Locale a Rezzato

Nell’ambito del servizio S.M.A.R.T. (servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio) promosso da Regione Lombardia, gli Agenti in forza al Comando Polizia Locale di Rezzato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 hanno avanzato controlli mirati in tutto il territorio della Città.

Le forze dispiegate

Sono state 10 le unità di personale impegnate, alcune delle quali hanno prestato servizio con auto di copertura ed in abiti civili, ciò per avanzare attività repressive più incisive nei parchi e nei giardini pubblici, in particolare in quelli della frazione “Virle”. L’attenzione si è concentrata sui comportamenti che incidono negativamente sul decoro urbano, i cui controlli hanno permesso agli Agenti di sanzionare numerosi soggetti per svariate violazioni al Regolamento di Polizia Urbana vigente.

I numeri

Ulteriore personale è stato impiegato per contrastare condotte di guida pericolose e spesso causa di incidenti stradali, motivo per il quale i controlli si sono maggiormente concentrati sulle arterie principali della Città, ivi compresa la Strada Statale 45 bis spesso teatro di sinistri della viabilità dall’esito mortale. Complessivamente sono state controllati 190 veicoli e 285 persone. 4 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, 2 veicoli sequestrati e 1 veicolo fermato, 25 violazioni accertate (tra queste di rilievo un cittadino straniero sorpreso a condurre un veicolo di grossa cilindrata sprovvisto di patente in quanto mai conseguita), 3 sequestri di merce destinata alla vendita da soggetti che esercitavano l’attività abusivamente.