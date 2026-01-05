Tali controlli sono stati estesi anche nei parchi e nei giardini pubblici

Rezzato, controlli della Locale: sette denunciati, nove i segnalati con droga.

Intensificati i controlli della Locale a Rezzato

Potenziati durante le festività i controlli da parte degli agenti della polizia locale al fine di garantire maggiore sicurezza e vivibilità, soprattutto nelle zone a maggiore aggregazione. Sono stati in tutto sette i soggetti denunciati: due donne sono state denunciate per furto ai danni di un supermercato, quattro soggetti sono stati invece denunciati per ricettazione dal momento che sono stati sorpresi ad usare un veicolo risultato di appropriazione indebita e un soggetto per inosservanza dell’ordine del Questore di non far più ritorno nel territorio di Rezzato.

Droga e disturbo della quiete pubblica

Tali controlli sono stati estesi anche nei parchi e nei giardini pubblici: in tale occasione nove soggetti sono stati trovati in possesso di droga destinata ad un uso esclusivamente personale. La droga è stata sequestrata ed i soggetti segnalati alle Prefetture di residenza come consumatori. Quattro giovani invece sono stati colpiti dalle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana in quanto, in orario serale/notturno, provocavano disturbo alla quiete pubblica.