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Rezzato: controlli della Locale per Halloween, sanzioni fino a 3mila euro per due locali.

A Rezzato, controlli della Locale per Halloween

La Polizia Locale di Rezzato ha effettuato nella serata e nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026 alcuni controlli straordinari del territorio: sul posto quattro pattuglie del Comando Polizia Locale – Rezzato e due pattuglie della Polizia Provinciale, che hanno operato congiuntamente attraverso controlli capillari sul territorio. Sono stati controllati in maniera approfondita tutti i quartieri della città, compresi parchi e giardini pubblici. La buona notizia è che non si sono regustrate particolari criticità.

Sicurezza stradale

Ad essere ritirate sono state dieci patenti per stato di ebbrezza, cinque conducenti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria mentre per gli altri cinque sono state emesse sanzioni amministrative.

Esercizi pubblici

I controlli hanno riguardato anche due locali: questi avevano organizzato alcuni intrattenimenti musicali ma senza le necessarie autorizzazioni, sono state quindi elevate sanzioni per un totale di 3mila euro. I controlli hanno inoltre permesso di trovare una persona in possesso di droga per uso personale, persona che è stata segnalata alla prefettura. Alcuni minorenni sono stati poi segnalati per comportamenti non idonei e poco sicuri.