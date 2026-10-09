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Rezzato, controlli a tappeto della Locale: sei persone denunciate, quattro giovani segnalati.

Polizia Locale di Rezzato: controlli a tappeto sul territorio

Non conoscono battute d’arresto i controlli da parte della Polizia Locale di Rezzato sul territorio, in particolare nel corso delle ore serali e notturne: ad essere attenzionate le zone maggiormente interessate dalle segnalazioni.

Cosa è emerso? Il bilancio

Il bilancio dei controlli ha portato alla denuncia di tre persone per guida con un tasso alcolemico elevato, con conseguente ritiro della patente. Denunciato anche un quarto soggetto essendosi rifiutato di sottoporsi al test per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti, anche in questo caso è scattato il ritiro della patente. Mentre un’altra persona è stata sanzionata per aver guidato senza aver mai conseguito la patente. É scattata inoltre la denuncia nei confronti di un uomo il quale, alla richiesta degli agenti, ha consegnato una carta d’identità manomessa a seguito dell’asportazione del microchip.

Gli agenti hanno inoltre scoperto una donna, nei confronti della quale è scattata la denuncia, la quale, dopo aver consumato alcolici all’interno di un bar, si è rifiutata di pagare il conto: la donna è stata sanzionata per ubriachezza molesta, a raggiungerla inoltre un ordine di allontanamento immediato. Quattro giovani sono stati poi segnalati alla Prefettura di Brescia dopo essere stati trovati con la droga destinata ad uso personale.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane