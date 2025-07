sinistro e disagi

Rezzato: camion si ribalta nella roggia.

Camion si ribalta nella roggia a Rezzato

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 9 luglio 2025). Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato verso le 17.40 in codice rosso in via Narciso Bronzetti a Rezzato.

Dalle prime ricostruzioni pare che un camion si sia ribaltato nella roggia della Lupa, mentre un'auto è finita nel campo dall'altra parte della strada. Ad intervenire prontamente sul posto un'automedica, l'ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia l'elisoccorso. Fortunatamente, però, il camionista non sarebbe in pericolo di vita. La missione è stata infatti declassata ad un più rassicurante codice giallo.

Disagi sul traffico

Il sinistro ha inevitabilmente comportato delle ripercussioni sul traffico: la strada infatti è stata riaperta una volta conclusi i lavori di messa in sicurezza.