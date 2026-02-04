L'allarme è scattato poco prima delle 8.20

Rezzato: auto investe una donna di 60 anni.

A Rezzato investita un’anziana

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 8.20 in codice rosso in via Romarina Massardi. Ancora non si conosce l’esatta dinamica del sinistro, dalle prime ricostruzioni pare che la donna sia stata investita da un’auto.

Allertata la macchina dei soccorsi

A giungere sul posto un’ambulanza e due automediche: le sue condizioni sono apparse serie, è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Presente, sul luogo dell’accaduto, anche la Polizia stradale di Brescia per gli opportuni rilievi del caso.