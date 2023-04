Rezzato: approvato il progetto esecutivo per via Valverde, termine dei lavori previsto per la fine dell'anno.

Approvato il progetto esecutivo

Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del tratto di viabilità comunale della via Valverde che collega il nucleo di edifici a destinazione residenziale di via Valverde e via Turati e la zona produttiva compresa tra via Ponte Musia e via Garibaldi, ad oggi caratterizzato da ridotta sezione stradale, percorso in entrambi i sensi di marcia e privo di marciapiedi, e la manutenzione straordinaria di tratto di un ramo del corso d'acqua del Reticolo minore denominato Rudone B Mora.

L'insieme degli interventi previsti, finanziati da Regione Lombardia, grazie all’ordine del giorno proposto dalla consigliere in carica Claudia Carzeri e dall’uscente consigliere Viviana Beccalossi, hanno l'obiettivo di consentire la fruizione in sicurezza al traffico pedonale e ciclabile della viabilità con il completamento e la riconnessione dei tratti esistenti di marciapiede/pista ciclopedonale posti a monte e a valle del tratto di interesse, e nel contempo il riassetto idraulico di un tratto di canale irriguo che presenta criticità dovute alla scarsa pendenza, erosioni, scarsa efficienza nel convogliamento e di ristagno delle acque per un investimento totale di € 192.500,00.

Cosa prevede l'intervento

L’intervento di riqualificazione consiste nella manutenzione straordinaria del tratto di canale a cielo aperto per il tratto di ml 140 con formazione scogliera di rivestimento in sponda sinistra e muratura verticale in pietra e malta in sponda destra, con rifacimento dei ponticelli di accesso ai terreni; realizzazione di tratto di pista ciclopedonale in sponda destra del canale con staccionata metallica di protezione anticaduta lato canale e lato terreni; intervento di rinforzo e consolidamento arginale del Torrente Musia in sponda sinistra; a completamento dei lavori di riqualificazione, è stata inoltre prevista l’estensione della rete di pubblica illuminazione sul tratto di interesse.