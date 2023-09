Rezzato: approvato dalla Giunta il piano asfaltature 2023, le zone interessate.

Approvato dalla Giunta il piano asfaltature

La Giunta ha approvato, anche per il 2023, il progetto esecutivo per la riqualificazione e messa in sicurezza di strade, marciapiedi e parcheggi. Un investimento significativo, che si aggiunge a quelli degli anni precedenti e che è pari a 310mila euro. La finalità è quella di rinnovare le pavimentazioni stradali.

Rezzato: le zone interessate

Le zone che beneficeranno di questi interventi sono:

• Via Gramsci

• Via N. Bixio

• Via Cairoli

• Via Cavour

• Via A. Volta

• Via Caduti Piazza Loggia

• Via Mazzini

• Via Almici

• Via Treponti

• Via Garibaldi

• Via Gardesana

Gli interventi avranno inizio a fine mese, ponendo rimedio a cedimenti stradali, marciapiedi sconnessi e altre criticità.

In evidenza un'immagine d'archivio.