Rezzato: alla vista degli agenti della Locale getta la droga nella siepe.

Succede a Rezzato

Protagonista di questa vicenda una giovane donna la quale, nel corso di controlli finalizzati alla repressione del consumo di sostanze stupefacenti a Rezzato, alla vista degli agenti della Polizia Locale si è agitata. In particolare la donna si trovava in via IV Novembre quando ha repentinamente gettato la droga che aveva con se in una siepe. Una mossa molto rapida che ha subito allarmato gli agenti i quali non hanno perso tempo decidendo quindi di approfondire l'accaduto.

La donna è stata segnalata in Prefettura

Hanno perquisito l'area nella quale si trovava la giovane e qui hanno rinvenuto della cocaina. Quest'ultima è stata sequestrata e sottoposta ad analisi. Successive indagini hanno fatto emergere che la donna non è una "nuova conoscenza" per il Comando della Polizia Locale di Rezzato. É stata opportunamente segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti alla Prefettura della Repubblica competente.