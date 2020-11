L’appuntamento, rigorosamente in streaming, è in calendario per mercoledì sera. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comuni di Chiari, Iseo, Palazzolo e Orzinuovi.

Rete di Daphne e Aria insieme contro la violenza di genere

L’attenzione non poteva mancare. Anche se in modo diverso, rigorosamente online, qualcosa andava fatto. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rete di Daphne e Rete Aria si sono unite per dare vita a «Storie di donne: insieme contro la violenza» che celebra la ricorrenza, ma non solo. Si pone l’obiettivo di «ricordarti sempre che la violenza si può prevenire, si deve contrastare, che non sei sola, ma c’è una rete che ti sostiene». Mercoledì, infatti, dalle 20.30, verrà trasmesso online sul canale YouTube Aria-Daphne e sulle pagine Facebook dei 44 comuni bresciani della Rete, della Rete Antiviolenza Aria Franciacorta e Associazione Rete di Daphne un evento straordinario con la partecipazione di una relatrice d’eccezione la professoressa Francesca Nodari, filosofa, e di una donna vittima di violenza.

I partecipanti

L’evento vanta il patrocinio dei Comuni di Chiari, Iseo, Orzinuovi e Palazzolo e dei loro assessorati ai Servizi Sociali. Oltre a Francesca Nodari, presidente Fondazione Filosofi lungo l’Oglio, interverrano anche Maria Grazia Savardi, presidente Rete di Daphne; Nadia Valli, assessore a Servizi sociali e Pari opportunità del Comune di Palazzolo; Sara Pezzola, psicologa della Rete di Daphne e Patrizia Ghizzoni, avvocato della Rete di Daphne.

Inoltre, non mancherà la testimonianza di Parvinder «Pinky» Aoulakh e la partecipazione del gruppo di lettura «le Librellule», lettrici volontarie della biblioteca Fausto Sabeo di Chiari. La conferenza, ricordiamo, sarà disponibile sul canale Youtube, ma anche sulle pagine Facebook dell’Associazione Rete di Daphne, Rete Antiviolenza Aria e dei Comuni della Rete.