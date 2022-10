Restringimento della carreggiata dopo il sinistro

Sinistro a Concesio, modifica della viabilità.

Circolazione regolamentata

A comunicarlo è la Provincia di Brescia.

Restringimento della carreggiata

A causa di un incidente stradale lungo la SP 19 "Concesio-Ospitaletto-Capriano d.C." nel territorio del comune di Concesio, che ha provocato la parziale demolizione della barriera di sicurezza in avvicinamento ed in corrispondenza del cavalcavia posto al km 0+230, dalle ore 17 del giorno lunedì 10 ottobre 2022 fino a revoca, è stata ordinata la regolamentazione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli con restringimento della carreggiata in lato destro ed istituzione del limite massimo di velocità a scalare a 30 km/h.

Le immagini delle modifiche al traffico