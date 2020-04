restiamoacasa: ecco il gioco inventato dal Museo di Chiari

La Sezione Archeologica del Museo della Città di Chiari, curata da Irene Paderno, ha predisposto, per conto dell’Amministrazione comunale, un nuovo gioco educativo per tutti i bambini e le famiglie che vogliono cimentarsi in uno scavo archeologico alquanto alternativo!

Il gioca musei è infatti una rivisitazione del tradizionale Gioco dell’Oca in chiave locale e archeologica: di casella in casella, armati di dado e un pizzico di immaginazione, i bambini -e tutti gli appassionati di storia e archeologia!- potranno vivere l’emozione di partecipare agli scavi condotti dal 2005 al 2009 in Piazza Zanardelli a Chiari che hanno permesso di ricostruire, strato dopo strato, la storia più antica della nostra città!

Sul sito web del Comune di Chiari sarà disponibile il link da cui scaricare il materiale. Basterà stampare il tutto, formare il tabellone di gioco, recuperare un dado e delle pedine e lanciarsi nell’avventura di riscoprire la storia della nostra città attraverso il rinvenimento di numerosi reperti! Prestate attenzione: non mancheranno imprevisti e quiz curiosi!

