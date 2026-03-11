Resta schiacciato dal trattore: nulla da fare per un 64enne. La vittima è Giuliano Franzoni titolare dell’osteria Antica Fornace di Serle.

Tragico epilogo

Tragedia questa mattina (mercoledì 11 marzo 2026) a Serle: come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 9.15 in codice rosso in via Piave. Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 64 anni fosse impegnato in un terreno di sua proprietà quando, per cause ancora da verificare, il trattore sul quale si trovava si sarebbe ribaltato.

Resta schiacciato dal trattore, non c’è stato nulla da fare

Tempestivamente a giungere sul posto sono state un’ambulanza e un’automedica, presenti anche i Vigili del Fuoco di Salò che hanno estratto l’uomo dal mezzo. Inutili i tentativi di rianimarlo, per il 64enne non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche i carabinieri e il personale di Ats Brescia.