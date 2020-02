Resta folgorato in un’azienda: elisoccorso ad Adro per un 53enne

Grave infortunio sul lavoro in un impianto di via Marzaghette. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso alle 14.26 e sul posto si sono precipitati ambulanza, Vigili del fuoco ed elisoccorso.

Aggiornamento delle 15.50

L’uomo, un 53enne che lavora come meccanico alle dipendenze del Cotonificio, stava finendo di montare un motore di aspirazione in una rocchettatrice, quando improvvisamente è rimasto folgorato al volto da alcuni cavi. Ha perso conoscenza, ma è stato tempestivamente soccorso dai colleghi. Rianimato anche grazie all’intervento dei sanitari, è stato stabilizzato e stato portato al Civile in elicottero in codice rosso.

Aggiornamento delle 15

L’infortunio è avvenuto al Cotonificio Ferrari di Adro. Ci sono due unità di Vigili del fuoco di Palazzolo, intervenuti a tutta velocità, i Carabinieri di Adro e l’ambulanza. L’elisoccorso è atterrato all’interno del giardino della ditta. Al momento non si conoscono ancora le generalità del ferito e la dinamica di quanto avvenuto.

Resta folgorato in un’azienda: elisoccorso ad Adro

In un impianto lavorativo di via Marzaghette ad adro una persona è rimasta folgorata. L’infortunato, stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, sarebbe in gravi condizioni. La chiamata ai soccorsi è arrivata in codice rosso alle 14.26 ed è stato fatto decollare anche l’elisoccorso da Brescia. Allertata anche la Croce rossa di Palazzolo e i Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Chiari e i tecnici di Ats per le indagini del caso. Seguono aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME PAGE