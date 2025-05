Più di 200 persone hanno invaso il Parco Nocivelli di Verolanuova per la serata di apertura del Respect Festival che ha visto sul palco i ballerini della We got the attitude.

Respect festival: inaugurazione da record al parco Nocivelli di Verolanuova

I 120 ballerini hanno portato in scena il loro "Circo EsSenza", uno spettacolo dal valore sociale-educativo, che desidera scuotere lo spettatore lasciandogli un messaggio parlando il linguaggio preferito: la Danza! Ma non finisce qui: la bellissima collaborazione tra la scuola di danza ed il gruppo GiovaniXVerola prosegue e i ragazzi verolesi, come sempre sostenuti dall’assessore Stefano Zanoli, sotto la guida del referente Federico Franchi, promuovono la quarta edizione del Verola Live Contest, gara musicale che si svolgerà questa sera, sabato 31 maggio alle 21 in piazza Libertà.

"All’interno della manifestazione anche le premiazioni di un Contest promosso in collaborazione con la scuola media del paese: chi avrà creato il logo Respect che alla prossima edizione rappresenterà ufficialmente l’evento 2026?",

fanno sapere gli organizzatori Claudia Mor per WeGotTheAttitude, Federico Franchi per GiovaniXVerola e Stefano Simonini per Pro Bono. La domenica si concluderà parlando di rispetto attraverso le immagini: una mostra di fotografie presso il parco delle piscine di Verolanuova. Gustando una buona colazione o un aperitivo, gli artisti spiegheranno il significato che hanno cercato di racchiudere nello scatto di "Scatta il Rispetto" al fine di sensibilizzare e promuovere l’importanza del rispetto per una quotidianità fatta di inclusione e solidarietà. Tutte queste iniziative saranno contornate dalla ormai tradizionale e celebre festa della birra organizzata dalla Pro Bono. Il Respect festival si concluderà domenica 1 giugno con un aperitivo in musica presso le piscine di Verolanuova dalle ore 17, a seguire cena e divertimento alla festa della birra.

"Speriamo che anche quest’anno sapremo parlare di cose importanti con linguaggi semplici ed efficaci, quali l’arte, lo sport, la musica, la danza, il “fare-il-bene”, capaci di toccare il cuore di grandi e piccini!",

hanno concluso Mor, Franchi e Simonini.