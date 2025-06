Rinvenuto nel fiume Oglio a Rudiano il corpo senza vita di un anziano.

Anziano a Rudiano, rinvenuto il corpo senza vita

Tragico rinvenimento questo pomeriggio (venerdì 13 giugno 2025) nelle acque del fiume Oglio a Rudiano: è stato ritrovato senza vita il corpo di un anziano sulla settantina.

Ancora non si conoscono le cause all'origine del decesso: dalle prime ricostruzioni pare che sia caduto all'interno del fiume. Tra le ipotesi più accreditate quella di un malore. Sono attualmente in corso le operazioni di recupero.