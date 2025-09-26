In un caso due soggetti sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente che è stata sottoposta a sequestro

Recuperati tre veicoli rubati, scatta la denuncia per cinque persone.

Un risultato reso possibile grazie all’intensificazione dei controlli della Polizia locale sul territorio, nel comune di Rezzato ma anche attraverso l’indispensabile aiuto che giunge direttamente da parte dei cittadini tramite le loro segnalazioni.

Si tratta, in particolare, di tre distinti episodi: in tutti i casi in questione gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a bloccare gli utilizzatori dei veicoli, si tratta di cinque persone che dovranno rispondere del reato di ricettazione. In un caso due soggetti sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente che è stata sottoposta a sequestro.

I veicoli sono stati così restituiti ai legittimi proprietari.

Finalità

L’attività della Polizia Locale rientra nell’implementazione delle misure volte alla riduzione dei reati al fine di garantire un ambiente comunale sicuro per i residenti della Città di Rezzato.