Rave party: le forze dell'ordine allontanano 200 ragazzi

Sabato sera numerosi ragazzi hanno invaso le campagne di Monticelli d'Oglio con camper, auto e musica a tutto volume.

Rave party

Nella tarda serata di sabato dai 150 ai 200 giovani provenienti da diverse provincie si sono dati appuntamento nei campi intorno a Monticelli d'Oglio per mettere in piedi un vero e proprio rave party, esattamente come quello avvenuto nel viterbese poche settimane fa e che ha suscitato tanto clamore. Il rave è stato interrotto alle 8 del mattino grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini di Monticelli e Villanuova che hanno dato luogo all'intervento dei Carabinieri della stazione di Verolanuova , della Polizia di Stato e della Questura che hanno provveduto ad intervenire ed interromper la "festa". " Questi eventi mi preoccupano molto - ha dichiarato il sindaco di Verolavecchia Laura Alghisi - Non solo per il periodo caratterizzato dalla pandemia, ma anche per la tipologia di evento: feste organizzate in luoghi sperduti, senza un minimo di organizzazione e di gestione della sicurezza e dell'assistenza, inoltre vicino a un fiume, con numeri importanti di ragazzi". Uno scenario sicuramente preoccupante che le Forze dell'Ordine hanno provveduto a smantellare in tempo. " Devo fare un grandissimo ringraziamento alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia di Stato perché hanno fatto un intervento veramente importante che ha permesso di gestire in sicurezza tutta l'operazione. Dalle 8 fino alle 13.30 le Forze dell'Ordine hanno permesso il defluire di questi ragazzi, identificandoli e provvedendo a tutte le attività di verifica necessarie, in modo ordinato e tranquillo", ha concluso Alghisi.