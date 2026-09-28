Rapinato un 15enne: condotto in un parcheggio e aggredito, due coetanei gli rubano 15euro

Il 17enne è stato collocato presso una comunità per minorenni situata nella Bassa Bresciana, mentre il 16enne è stato associato presso l'Istituto Penale per i Minorenni "Cesare Beccaria" di Milano

Rapinato un 15enne: condotto in un parcheggio, due coetanei gli rubano 15euro.

Scatta la misura cautelare

Sono due i minori, rispettivamente di 16 e 17 anni, i responsabili della rapina in concorso ai danni di un 15enne di Flero​. Nei confronti dei due i carabinieri di Bagnolo Mella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare.

L’ordinanza di custodia cautelare è scattata nel pomeriggio di venerdì 25 settembre 2026 da parte dei Carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Brescia, nei confronti dei due giovani, un 17enne e un 16enne, residenti nella Bassa Bresciana Occidentale, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia contro il patrimonio e la persona.

15enne rapinato

La rapina è stata consumata la sera del 22 giugno 2026 a Flero: i due soggetti avevano fermato il 15enne per poi condurlo in un parcheggio. Qui lo avevano aggredito per riuscire a sottrargli 15 euro dal suo borsello. Il giovane, pur provato dall’accaduto, non aveva ritenuto necessario ricorrere alle cure sanitarie.A seguito della denuncia sono scattate le indagini che hanno permesso di ricostruire la dinamica e identificare gli aggressori. Questi ultimi sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia per rapina aggravata in concorso. Il 17enne è stato collocato presso una comunità per minorenni situata nella Bassa Bresciana, mentre il 16enne è stato associato presso l’Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano.