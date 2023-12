Rapinato il Trony di Mazzano.

Rapinato il Trony di via Brescia

Il Trony di via Brescia è stato ripulito nel giro di pochi minuti. Nella serata di mercoledì 29 novembre 2023 all'ora di chiusura i malviventi hanno prima lanciato un fumogeno all'interno del negozio per poi irrompere nel negozio che si trova all'interno dell'area commerciale Tosano. Con tanto di pistola hanno minacciato una commessa per poi raccogliere un ricco bottino tra cellulari e smartwatch.

Nessun cliente era in negozio

A quell'ora, erano circa le 19.30, per fortuna all'interno dell'esercizio commerciale non c'erano clienti. I ladri sono entrati ed hanno operato con volto oscurato da un casco integrale. La commessa è stata tenuta ferma da una pistola (al momento non si sa se vera o giocattolo), l'altro si era messo "al lavoro" cercando di raccogliere quanti più prodotti possibili. Una volta raccolta la merce sono spariti a bordo di uno scooterone.

Sono così stati allertati i Carabinieri. Ancora non è stato possibile quantificare il valore di quanto rubato ma pare si aggiri attorno alle migliaia di euro. Sono attualmente in corso le indagini.