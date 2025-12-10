Il monopattino è stato trovato nell'abitazione del ladro e restituito al legittimo proprietario

Rapinato del monopattino dopo essere stato aggredito a Rezzato: mezzo trovato, scatta la denuncia.

A Rezzato rapinato del monopattino

I fatti risalgono all’inizio del mese di luglio quando un 15enne aveva denunciato di essere stato vittima di una rapina compiuta da un giovane. In particolare il 15enne si trovava nei pressi di Piazza Picaprede a Rezzato non lontano dal municipio quando è stato aggredito e minacciato da un giovane che lo ha rapinato del monopattino del valore di 800 euro.

Gli agenti della Polizia Locale di Rezzato hanno ricostruito l’accaduto grazie anche all’acquisizione e alle analisi delle telecamere della videosorveglianza riuscendo ad identificare l’autore del reato. La perquisizione presso l’abitazione dell’autore del reato, ha consentito alla Polizia Locale di rinvenire il bene sottratto. Il giovane è stato denunciato.

Controlli mirati

A seguito di questo episodio così come di altri avvenuti nel territorio il Comando della Locale ha predisposto servizi mirati di controllo del territorio organizzando la presenza di pattuglie nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.