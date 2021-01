Il fatto è avvenuto ieri, giovedì, a Chiari.

Rapina violenta: anziano picchiato e legato in casa

La notizia ha sconvolto l’intera via dove è avvenuto questo grave episodio. Un anziano di 78 anni (imprenditore in pensione) è stato legato e picchiato nella sua abitazione da due pericolosi delinquenti, che dopo essersi fatti consegnare le chiavi della cassaforte, sono scappati a gambe levate con circa seimila euro e diversi monili in oro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Chiari e del Nucleo operativo per i rilievi, ma i rapinatori erano già scappati. L’anziano, che in un primo momento ha rifiutato di andare in ospedale, è stato accompagnato al Pronto soccorso di Chiari dalla figlia che, dopo essere arrivata velocemente in via Cristoforo Colombo, gli è sempre stata vicino. Il 78enne, che vive da solo, aveva la faccia tumefatta e diverse ferite sul corpo.

