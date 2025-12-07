Rapina, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere, banconote false: nei guai un sedicenne ivoriano

Nella tarda serata di sabato 6 dicembre, a Brescia, è stata segnalato un furto in un esercizio commerciale: immediata la risposta dei Carabinieri della Stazione di Nuvolento già impegnati nei servizi straordinari di controllo per la movida, condotti nel fine settimana unitamente alla altre Forze di Polizia.

Fermato un sedicenne ivoriano

Il tentato furto è avvenuto nella zona di Piazza Vittoria, dove i militari hanno fermato un 16enne ivoriano, già noto alle forze dell’ordine che , dopo aver sottratto un panino a un ragazzo di 19 anni, si è dato alla fuga a piedi, venendo poco dopo fermato da un addetto alla sicurezza. Nel corso del controllo il minore ha opposto resistenza anche nei confronti dei militari intervenuti, che comunque sono riusciti a contenerlo senza conseguenze per le persone coinvolte. Da qui i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione personale in cui sono sati rinvenuti e sequestrati una pistola scacciacani priva di tappo rosso e 16 banconote da 100 euro palesemente false.

Deferito in stato di libertà

Il giovane quindi è stato deferito in stato di libertà per i reati di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e spendita di monete falsificate. Al termine delle formalità di rito, il minore è stato affidato agli esercenti la responsabilità genitoriale. Non si sono registrati feriti.