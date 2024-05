Rapina nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio all'interno della sala slot Admiral di Cazzago San Martino.

Rapina nella notte nella sala slot di Cazzago

Sono entrati in tre, intorno all’una di notte , probabilmente aspettando che il dipendente della sala slot Admiral di via Sandro Pertini fosse solo. I volti coperti con i passamontagna, in mano le spranghe, un piede di porco e altri arnesi portati con l’obiettivo di scardinare e portarsi via la cassaforte ancorata al pavimento. I banditi hanno minacciato verbalmente il dipendente: poi, una volta ottenuto ciò che volevano, si sono alla fuga a bordo di una Opel grigia. La conta del bottino è ancora provvisoria, ma si aggirerebbe intorno ai 15mila euro. Le indagini, coordinate dai carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia, sono in corso, con l'ausilio dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.