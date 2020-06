Rapina in un Compro Oro: ladro in fuga. È accaduto questa sera a Ospitaletto, in pieno centro storico.

Erano da poco passate le 18 di questa sera, quando un uomo ha fatto irruzione nel negozio Compro Oro di via Ghidoni, a Ospitaletto, con l’intento di ripulire il cassetto.

Sono stati attimi di paura quelli vissuti dal venditore, che era al banco e improvvisamente si è trovato faccia a faccia con un energumeno a volto coperto.

Questi, armato di coltello, ha intimato al negoziante di consegnargli il contenuto della cassa.

Il bottino è stato di 1000 euro, svaniti nel nulla insieme al malvivente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Chiari per il sopralluogo.

Attualmente, però, l’autore della rapina non è stato individuato. Le ricerche proseguiranno quindi anche nelle prossime ore, cercando di capire se l’uomo sia stato aiutato da uno o più complici.