Una rapina a mano armata in pieno giorno, nel centro commerciale di Erbusco le Porte Franche. Con tanto di colpi di pistola, esplosi per fuggire via indisturbati, nonostante nella struttura ci fossero diverse persone. E' successo nel pomeriggio di martedì 8 novembre nel complesso di via Rovato.

Rapina a mano armata nella gioielleria delle Porte Franche

L'allarme è scattato intorno alle 17.30. Quattro banditi incappucciati e armati si sono introdotti nel centro commerciale di via Rovato, dirigendosi verso il negozio Gioielli di Valenza, collocato al primo livello della struttura. Ancora da quantificare il bottino, ma quel che è certo è che i malviventi non si sono fatti scrupoli e hanno sparato, in aria, col rischio di colpire qualcuno, al fine di scappare.

Esplosi colpi di pistola

Ecco il foro del proiettile che è stato sparato dai rapinatori, che ha colpito la vetrina del negozio di abbigliamento che sorge di fronte alla gioielleria.

Indagini in corso

La zona è stata transennata e sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile e della Compagnia di Chiari, che indagano sulla vicenda. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma sarebbe potuta andare molto peggio.