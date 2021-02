Il fatto è avvenuto questa mattina, in un’edicola tabaccheria di Coccaglio.

Rapina a mano armata: delinquente scappa con migliaia di euro

Una mattina da incubo per la giovane titolare di un’edicola del centro e la madre, che questa mattina si sono ritrovate un uomo, armato di pistola, nel negozio. E’ durato tutto pochi secondi: il rapinatore ha mostrato alle due la pistole e, dopo aver aperto la cassa, è scappato con i soldi in contanti. Un bottino di migliaia di euro. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, ma del criminale non c’erano già più le tracce. I militari faranno di tutto per risalire all’identità del malvivente.

Ulteriori dettagli e le parole della titolare sul numero di Chiariweek in edicola da venerdì 26 febbraio.