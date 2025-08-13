Palazzolo

Ragazzo annega nell'Oglio: l'ennesima tragedia estiva

Anche un altro ragazzo è finito in ospedale

Palazzolo sull'Oglio
Ennesima tragedia nell'Oglio, nel pomeriggio di oggi mercoledì 13 agosto. Un ragazzo di 21 anni è morto, annegato durante un bagno nel fiume a Palazzolo. La vittima, un ragazzo di origine straniera ma residente in Bergamasca, era sulla sponda del fiume insieme ad alcuni amici tra i 16 e i 22 anni.

L'incidente, secondo le informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 17.15. Anche un altro ragazzo è rimasto coinvolto nell'incidente, sulla cui dinamica indagano i carabinieri di Chiari.  Il giovane è stato portato in ospedale a Chiari in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

