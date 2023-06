Ragazzina investita sulle strisce mentre attraversa la strada

Una ragazzina di 12 anni è stata investita mentre attraversa la strada, sulle strisce pedonali: grande preoccupazione nel pomeriggio di oggi ( giovedì 8 giugno 2023) a Rovato.

Ragazzina investita mentre attraversa la strada

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 14.30 in via XXV Aprile, il provinciale che collega Rovato e Coccaglio, in prossimità del supermercato Conad e del Mc Donald's.

Dove si è verificato l'investimento

L'investimento e poi l'urto contro un'altra auto

Dalle prime ricostruzioni sembra che la ragazzina (residente a Coccaglio) si trovasse al McDonald quando, vedendo le amiche dall'altra parte della strada, è corsa loro incontro. Nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali è stata investita da una Dacia che procedeva da Rovato verso Coccaglio. L'impatto l'ha fatta sbalzare verso l'opposta corsia di marcia da dove proveniva un'altra auto che, per fortuna si è fermata in tempo. La ragazzina al momento dell'arrivo dei soccorsi non era cosciente. Ad intervenire sul posto due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Milano che è atterrato nel parcheggio del supermercato Conad che affaccia sul Provinciale, tratto di strada molto trafficato collegando Rovato a Coccaglio. É stata però trasportata in codice rosso in ambulanza. Ad intervenire sul posto la Polizia locale di Rovato, la Polizia stradale di Chiari e i carabinieri di Rovato.

Le immagini