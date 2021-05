È accaduto questo pomeriggio a Cazzago San Martino, nella frazione di Pedrocca. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale.

Ragazzina di 11 anni investita: interviene l’elisoccorso

Soccorsi in azione oggi pomeriggio a Cazzago San Martino per una ragazzina di 11 anni investita da un’auto.

L’allarme è scattato verso le 16.40 in via Caduti.

Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al vaglio della polizia stradale di Brescia, ma secondo i primi accertamenti l’adolescente sarebbe stata travolta finendo a terra.

Sul posto sono arrivate due ambulanze con la massima urgenza, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, alzatosi dagli Spedali Civili di Brescia.

La missione è tuttora in corso in codice rosso: le condizioni del pedone sembrano gravi.