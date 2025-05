Ragazza di vent'anni colta da malore durante il corteo del Primo Maggio.

Malore durante il corteo del Primo Maggio

Attimi di apprensione questa mattina (giovedì 1 maggio 2025) a Cazzago San Martino. Come riportato da Areu (Agenza Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 10.30 in codice rosso in via Duomo. Una ragazza di 20 anni si è accasciata al suolo dopo essere stata colpita da un malore.

Paura per una ragazza di vent'anni

Il tutto nel mentre si stava svolgendo il corteo del Primo Maggio. Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi: a giungere sul posto un'ambulanza, un'automedica e, ad alzarsi in volo da Bergamo l'elisoccorso.