E' successo all'Isituto Marzoli di Palazzolo sull'Oglio. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso qualche minuto dopo le 11. Fortunatamente le condizioni non si sono poi rivelate gravi.

Ragazza colta da un malore: elicottero atterrato a scuola

Una mattina di scuola come tante altre, una di quelle tanto attese in questi mesi di lockdown. Però, la quiete, questa mattina all'Isituto Marzoli di Palazzolo sull'Oglio è stata interrotta dal malore di una giovane ragazza. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi per assicurare alla 16enne tutte le cure del caso e oltre all'ambulanza e all'automedica è stato anche allertato l'elicottero da Bergamo che è atterrato nel campo da basket della scuola. Però, fortuntatmente, l'emergenza è presto rientrata e il tutto si è concluso in codice verde nonostate il forte spavento di tutti.