Raffica di furti in paese. I cittadini: "Abbiamo paura"

Ladri in azione in via Gramsci a Bagnolo, i cittadini ora hanno paura.

Torna la paura a Bagnolo Mella. Nei giorni scorsi diverse abitazioni di via Gramsci sono entrate nel mirino di alcuni malviventi, con furti a ripetizione.

E' successo di notte, con i ladri che sono stati agevolati nell'entrare nel cortile di una zona residenziale dal cancello rotto che si chiudeva a metà. In questo modo, come detto, è stato facile per i malviventi entrare nel cortile di questa zona residenziale in via Gramsci e preparare il colpo. I ladri, indisturbati, hanno aperto tutti i garage delle venti famiglie della zona e hanno portato via tutto quello che hanno trovato, compreso scorte di cibo e altri generi utilizzati per la casa, come detersivi.

Ma non solo, diverse auto sono state aperte e sono entrate nel mirino dei ladri che hanno portato via tutto quello che si sono trovati davanti.

Il racconto

La cosa strana o forse particolare è che nessuno si sia accorto di questa cosa, anche se adesso il sentimento che prevale è quello della paura.

Questo cortile è stato ristrutturato trenta anni fa e noi ci abitiamo qui da tutto questo periodo e non è mai successo nulla. Adesso però dopo questa situazione non siamo più tranquilli: speriamo che non succeda più nulla, anche se ormai viviamo nel terrore. Le forze dell'ordine vogliono una denuncia per poter intervenire e fare almeno un sopralluogo, ma noi non ce la sentiamo, anche per paura di ritorsioni.

queste le parole di una residente, ancora sotto shock dopo quanto accaduto.