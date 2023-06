Raduno regionale dei Bersaglieri in scena a Rovato

È entrato nel vivo questa mattina (domenica 18 giugno 2023) il raduno regionale dei Bersaglieri a Rovato, organizzato dalla sezione Anb di Rovato e Franciacorta.

I presenti al raduno regionale dei Bersaglieri

Numerosi sindaci e amministratori sul palco delle autorità civili, militari e religiose. In particolare, dopo il saluto del presidente della sezione rovatese dei bersaglieri Gianpaolo Massetti sono intervenuti il presidente regionale Anb Gianfranco Moresco e, a seguire, il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini, il sindaco di Rovato Tiziano Belotti e in rappresentanza di Regione Lombardia il consigliere Floriano Massardi. A concludere le allocuzioni il vice presidente Anb, il generale Nunzio Paolucci.

Il via da ieri

Nella giornata di ieri (sabato 17 giugno 2023) alle 16 si è tenuta la deposizione degli omaggi floreali ai Monumenti, con le fanfare di Bedizzole e Roccafranca; alle 17 in Municipio la consegna al sindaco del medagliere Anb; alle 18 la Messa celebrata dal monsignor Mario Metelli in Santa Maria Assunta; alle 21 in piazza Cavour il Concerto Cremisi con le Fanfare di Orzinuovi, Bedizzole, Palazzolo e Roccafranca .

Questa mattina alle 8 l’ammassamento al Foro Boario; alle 9.30 l’alzabandiera con onori, formazione dello schieramento e allocuzioni; alle 10.30 la partenza del corteo; alle 11 la deposizione della corona al Monumento al Bersagliere e l’omaggio alla Cappella della Madonna del cammino; da qui il corteo diretto a passo di corsa fino al Foro Boario. Presenti autorità, Crocerossine in alta uniforme, fanfare, pattuglie ciclisti, gruppi storici con in più il sorvolo aereo con fumogeni tricolore.

Le immagini

