Raccolta rifiuti da parte del gruppo comunale di Protezione Civile

Raccolta di rifiuti: una decina di sacchi dell'immondizia sono stati raccolti dai volontari di Protezione Civile di Concesio.

Raccolta rifiuti

Sabato 22 gennaio 2023 si sono messi d'impegno e hanno ripulito un tratto di Rim (Reticolo idrico minore in via San Gervasio (zona Levata) per prevenire il rischio idrogeologico. La situazione era particolarmente complessa tanto che i volontari, per poter lavorare nel modo migliore e in sicurezza hanno dovuto raccogliere i vari sacchi di rifiuti, molti dei quali erano diventati un tutt'uno con la vegetazione.

I lavori proseguono dopo lo stop forzato

Le operazioni di pulizia del Rim erano già state avviate prima dell'inizio della pandemia e poi bloccate a causa dell'emergenza sanitaria. Ora il lavoro è ripreso totalmente e su tutta via San Gervasio.