Raccolta di pannolini per Bimbo chiama Bimbo

Stefania Lucarini con l’associazione Bimbo chiama Bimbo di Mompiano, quartiere della città di Nata nella primavera 2021, prosegue la collaborazione dicon l’associazione Bimbo chiama Bimbo di Mompiano, quartiere della città di Brescia. Ora si cercano pannolini e assorbenti.

Bimbo chiama Bimbo: al via la raccolta di pannolini

Come già dimostrato più volte, in più occasioni, su più fronti: la catena del far del bene al prossimo è ancora tenuta in vita dal passa parola, tra contatti fidati. Così Lucarini si appella ancora al suo "esercito" di sani contatti.

"Da diversi anni è in corso una collaborazione con l'associazione Bimbo Chiama Bimbo, mi hanno conquistata non solo per la loro serietà e affidabilità ma anche per l'entusiasmo che mettono in tutte le iniziative – ha raccontato la verolese – Mi hanno chiesto di aiutarli in questa nuova raccolta e ne sono entusiasta. La "novità" è che oltre ai pannolini per bambini abbiamo deciso di provare a raccogliere anche assorbenti, beni di prima necessità che purtroppo costano sempre di più e che servono alle mamme e ovviamente anche alle giovani adolescenti che vengono seguite. Cercherò di aiutarli con i miei contatti della Bassa Bresciana. Sono molto orgogliosa di quanto si sta consolidando, non solo la collaborazione ma anche la fiducia reciproca e l'amicizia".

Come fare per sostenere l'iniziativa

Chi volesse sostenere l’iniziativa ha tempo sino al 24 luglio. Si raccolgono pannolini delle taglie 4, 5 e 6 ed assorbenti in generale. Per la zona della Bassa bresciana contattare Stefania al 338.1653966 così da acquisire maggiori e più precise informazioni sia sulla raccolta che sulla consegna dei beni.