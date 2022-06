Quinzano piange Lino Resconi, cacciatore e grande amico di tutti

Quinzano ha salutato nei giorni scorsi Lino Resconi, di 74 anni. Operaio, cacciatore, uomo fra la gente e per la gente.

Una persona col sorriso luminoso, si alzava presto fin quando ha potuto, per montare a bordo della sua Fiat Panda verde e andare all’avventura nelle campagne quinzanesi, che conosceva a memoria. Una persona amata da tutto il paese che purtroppo, a causa della malattia, si è spento, lasciando nel cuore di molti tanti bei ricordi e qualche lacrima a rigare il volto.

Una vita che è stata segnata dalla sofferenza la sua: il figlio venuto a mancare prematuramente, la moglie alla quale è stato accanto per tutta la vita.

«Ha fatto l’operaio per due aziende quinzanesi e poi si è goduto la pensione - ha raccontato il cugino a cui era molto affezionato - Lui era un cacciatore ma allo stesso tempo un amante profondo degli animali: una volta aveva trovato un nido di merli caduto dall’albero, li aveva curati e poi lasciati andare. Stessa operazione con diversi fagiani: curava le ali, le ferite, e poi li liberava nuovamente in natura. Era diverso da molti, rispettava tutti. Gli piaceva stare con i suoi cani, andare nei campi, a caccia e stare in mezzo al verde e alla pace. Anche dopo aver finito la carriera come operaio e godersi la meritata pensione, aveva il suo orto e i suoi capanni. Posso dire con certezza che mio cugino Lino era davvero una bella persona, benvoluta da tutti: dove lo si metteva sapeva stare».