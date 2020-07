Quinzano piange la sua cartolaia: si è spento il sorriso di Anna Barbieri a soli 55 anni.

Quinzano piange la sua cartolaia

Quinzano piange Anna Barbieri, storica cartolaia. Aveva solo 55 anni e un sorriso luminoso, Anna, proprietaria de Il Papiro, in centro. Una cartoleria dove vendeva di tutto: penne, taccuini, quaderni, libri per la scuola, zaini, astucci e oggettistica in base alle esigenze. Il suo era il negozio più fornito di tutto il paese. Era originaria di Quinzano, che ancora viveva grazie alla sua attività, anche se dopo il matrimonio si era trasferita nella vicina San Gervasio, con il marito e la figlia. Purtroppo, qualche tempo fa, ha scoperto di avere una brutta malattia che non le ha lasciato scampo e si è spenta stanotte.