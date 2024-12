Quinzano d'Oglio: a fuoco il tetto di un'abitazione.

A fuoco il tetto di un'abitazione

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16.40 a Quinzano d'Oglio: la buona notizia è che non si registrano feriti. A prendere fuoco è stato il tetto di un'abitazione per cause ancora da verificare, facile immaginare si possa trattare visto il periodo, della canna fumaria.

L'intervento

Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco da Brescia, Orzinuovi, Verolanuova che stanno lavorando per mettere in sicurezza il tetto. Sul posto anche i carabinieri di Verolanuova e un'ambulanza in supporto. La buona notizia è che non si è registrato alcun ferito.

La gallery