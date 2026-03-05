Questua molesta e venditori di merce falsa: sequestro a Chiari

Venditori di merce contraffatta e questuanti molesti al mercato di Chiari: interviene la Polizia locale. Il blitz è scattato nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo: gli uomini del Comando, alcuni anche in abiti civili, hanno pattugliato le vie del centro popolate di bancarelle e acquirenti a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini.

Vendeva merce contraffatta al mercato di Chiari

Anche grazie all’anonimato offerto dagli abiti borghesi, i vigili hanno individuato un venditore ambulante di origine straniera, che vendeva merce contraffatta, sebbene fosse un regolare titolare di licenza per la vendita in strada. Da controlli successivi effettuati anche con l’ausilio della Guardia di Finanza si è scoperto che il soggetto era sì titolare di partita Iva, ma non effettuava da tempo i versamenti tributari, né faceva la dichiarazione dei redditi. Tutta la merce nella disponibilità del venditore è stata sequestrata, insieme anche ad alcune centinaia di euro, somma che risulterebbe essere provento dell’attività illecita.